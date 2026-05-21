В Белоруссии уличили соседнюю страну в содействии ударам Украины по России

В Белоруссии уличили соседнюю страну в содействии ударам Украины по России Совбез Белоруссии: Литва открыла воздушное пространство для украинских БПЛА

Власти Литвы открыли воздушное пространство страны для ударов Украины по регионам России, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в эфире «Первого информационного». Он добавил, что в то же время литовские власти пугают народ и прячутся в бомбоубежищах.

Они (руководство Литвы. — NEWS.ru) открыли воздушное пространство для удара Украины по регионам Российской Федерации. Сами разрешили пролет беспилотников и теперь обвиняют Российскую Федерацию, Белоруссию в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза. Но беспилотники летят почему-то со стороны Украины, — заявил он.

Ранее командующий сухопутными войсками армии Литвы бригадный генерал Нериюс Станкявичюс сообщил, что страна получила от Белоруссии предупреждение о беспилотных летательных аппаратах, движущихся в сторону литовского воздушного пространства. По его словам, идентифицировать воздушные объекты не удалось.

Ранее о падении беспилотника в деревне Саманяй Утенского района Литвы сообщили местные жители. При этом радары его не зафиксировали.