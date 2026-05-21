Газовый баллон вызвал аварию на российской АЗС Три автомобиля повреждены из-за разгерметизации баллона в Ставропольском крае

Три автомобиля получили повреждения в результате разгерметизации баллона на автомобильной заправочной станции в Невинномысске, сообщили в управлении МЧС России по Ставропольскому краю в МАКСе. Последствия аварии ликвидировали 10 спасателей, привлечено три единицы техники.

В г. Невинномысск на ул. Маяковского, по предварительной информации, при заправке на АЗС «Метан» произошла разгерметизация газового баллона без последующего возгорания. В результате повреждены три автомобиля, погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

