21 мая 2026 в 20:28

Газовый баллон вызвал аварию на российской АЗС

Три автомобиля повреждены из-за разгерметизации баллона в Ставропольском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Три автомобиля получили повреждения в результате разгерметизации баллона на автомобильной заправочной станции в Невинномысске, сообщили в управлении МЧС России по Ставропольскому краю в МАКСе. Последствия аварии ликвидировали 10 спасателей, привлечено три единицы техники.

В г. Невинномысск на ул. Маяковского, по предварительной информации, при заправке на АЗС «Метан» произошла разгерметизация газового баллона без последующего возгорания. В результате повреждены три автомобиля, погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее мощный взрыв газовых баллонов уничтожил двухэтажную мастерскую известного этномастера Федора Удольского в Новой Москве. В ходе тушения огня и разбора завалов на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших, еще двое пострадали.

До этого стало известно, что в центре Владикавказа на улице Августовских Событий произошел мощный взрыв, в результате которого оказалось частично разрушено здание склада стройматериалов компании «ХДМ». На кадрах с места ЧП был виден густой дым и разлетающиеся фейерверки.

