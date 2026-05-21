«Жалко»: Zivert ответила на обвинения в самозахвате земель элитного поселка

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) в ответ на обвинения соседей по элитному подмосковному поселку в самозахвате земель заявила корреспонденту NEWS.ru, что вообще не проживает на той территории. Артистка на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ выразила сожаление, что у некоторых людей внутренний мир устроен таким образом, что они выдвигают подобные претензии.

Каждый живет в меру своей осознанности и того, как у него выстроен внутренний его мир. Вот поэтому жалко, что у кого-то он вот такой. Я, мало того, вам скажу: я там не живу, — сказала она.

Ранее Telegram-канала Mash сообщил, что соседи по элитному поселку в Подмосковье обвинили Zivert в незаконном захвате земли. По словам авторов материала, артистка использует территорию, выходящую за пределы ее владений, и заблокировала проезд к соседним домам.

Как уточняет канал, в собственности певицы находится особняк из двух зданий на участке более 2 тыс. квадратных метров у берега Истры. Журналисты утверждают, что стоимость такого поместья оценивается минимум в 60 млн рублей. По информации Mash, одна из жительниц регулярно жалуется на артистку, упрекая ее в использовании общей территории.