Певицу Zivert обвинили в самозахвате элитного поселка

Telegram-канал Mash пишет, что соседи обвинили певицу Zivert (настоящее имя — Юлия Сытник) в самозахвате элитного поселка в Подмосковье. По их словам, артистка якобы пользуется территорией, которая превышает принадлежащую ей, а также перекрыла проезд к другим домам.

Как пишет Mash, певице принадлежит состоящий из двух построек особняк, расположенный на участке больше 2000 квадратных метров на берегу Истры. По информации канала, стоимость такого поместья — как минимум 60 млн рублей.

Одна из местных жительниц часто жалуется на Zivert и обвиняет ее в использовании общих зон. Издание пишет, что администрация поселка проверила жалобу и попросила певицу убрать клумбы, мусор в виде ящиков и стройматериалов, а также благоустроить территорию.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что водитель народной артистки России Ларисы Долиной нарушил правила дорожного движения в центре Москвы, припарковав элитный минивэн прямо на тротуаре. По информации источников, машина простояла около получаса, блокируя движение пешеходам. Как пишут авторы, теперь ему может грозить административный штраф в размере трех тысяч рублей.