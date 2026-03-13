Москву накрыла «тепловая аномалия»

Метеослужбы зафиксировали новый тепловой рекорд 13 марта, рассказала в Telegram-канале синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха в этот день в 2026 году составила более плюс 12 градусов.

В 13 часов 13 марта температура воздуха в Москве, на ВДНХ, достигла плюс 12,3 градуса, что стало новым, вторым в этом месяце, температурным рекордом. Очевидно, что март 2026 года повторит число рекордов марта 2025 года, — уточнила синоптик.

Ранее метеоролог Александр Сергеев сообщил, что в мае в Москве с большой долей вероятности установится настоящая жара. Он также не исключил похолоданий в марте вплоть до новых снегопадов. По словам специалиста, также ожидаются резкие перепады атмосферного давления.

Также синоптик Александр Шувалов заявил, что теплая погода в Москве ожидается как минимум до 19 марта. По его словам, средняя дневная температура воздуха в этот период будет составлять около плюс 10 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до нуля градусов. Осадков в ближайшее время не ожидается.