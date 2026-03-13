Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 18:58

Москву накрыла «тепловая аномалия»

Синоптик Позднякова: в Москве установили новый тепловой рекорд

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Метеослужбы зафиксировали новый тепловой рекорд 13 марта, рассказала в Telegram-канале синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха в этот день в 2026 году составила более плюс 12 градусов.

В 13 часов 13 марта температура воздуха в Москве, на ВДНХ, достигла плюс 12,3 градуса, что стало новым, вторым в этом месяце, температурным рекордом. Очевидно, что март 2026 года повторит число рекордов марта 2025 года, — уточнила синоптик.

Ранее метеоролог Александр Сергеев сообщил, что в мае в Москве с большой долей вероятности установится настоящая жара. Он также не исключил похолоданий в марте вплоть до новых снегопадов. По словам специалиста, также ожидаются резкие перепады атмосферного давления.

Также синоптик Александр Шувалов заявил, что теплая погода в Москве ожидается как минимум до 19 марта. По его словам, средняя дневная температура воздуха в этот период будет составлять около плюс 10 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до нуля градусов. Осадков в ближайшее время не ожидается.

Москва
погода
рекорды
синоптики
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.