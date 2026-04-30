«Насмотрелись на этот кошмар»: Зверев о причинах тренда на естественность

Зверев: мода на естественность появилась из-за страха испортить внешность

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Люди стали реже обращаться в пластическим хирургам из-за страха, заявил стилист Сергей Зверев на конференции: «Тренд на естественность. Почему импланты и надувные губы выходят из моды?». По его мнению, которые приводит корреспондент NEWS.ru, истории о врачебных ошибках заставили многих задуматься о последствиях изменения внешности.

Мои коллеги по шоу-бизнесу уже по пятому кругу пошли, а я все девственно-невинный вид имею. Я тоже думаю, что мне пора. Я не знаю, у кого делать? Даже мой великий друг Филипп (Киркоров. — NEWS.ru), понятно же, что он не на пророщенный пшенице и молитвах стал таким красивым. Понятно, что он уже все сделал, — сказал он.

Зверев также подтвердил, что среди людей, не связанных с медийной сферой, есть небольшой отток клиентов. По его словам, сейчас появилось больше доступной информации и каждый человек может узнать, что у пластической хирургии есть и обратная сторона.

В интернете есть все. Любая информация, на любого хирурга, клинику. Конечно, люди уже и побаиваются. Тренд на естественность пошел. Люди насмотрелись на этот кошмар, когда перебор. Удачно сделанных очень мало, поэтому такой отток, — подытожил Зверев.

Ранее пациент стал инвалидом после операции на носу в частной клинике Саранска. Он посинел через 20 минут после выхода из наркоза и потерял сознание. Врачи подключили пациента к ИВЛ, после чего у него начались судороги.
Тамара Виссарионова
Т. Виссарионова
Оксана Прачёва
О. Прачёва
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

