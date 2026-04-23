23 апреля 2026 в 13:18

Пациент стал инвалидом после операции на носу в клинике Саранска

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пациент стал инвалидом после операции на носу в частной клинике Саранска, передает Telegram-канал Mash. По данным журналистов, мужчина, который пришел, чтобы избавиться от храпа, посинел через 20 минут после выхода из наркоза и потерял сознание.

Врачи подключили пациента к ИВЛ, после чего у него начались судороги. В материале говорится, что сейчас мужчина в вегетативном состоянии: ему поставили трахеостому для дыхания и гастростому для питания. При этом в реанимацию он попал не сразу — помощь вызвали только через два часа. Это, как пишут авторы материала, минимум третий критический случай за время существования клиники.

Ранее в Томске более десяти пациенток пострадали от действий врачей элитной клиники пластической хирургии. Женщины утверждают, что после операций трех пластических хирургов получили кривые носы, грудь разного размера и формы, а также гнойные разошедшиеся швы.

Тем временем юрист Илья Русяев заявил, что клиники вправе отказать пациентам в проведении операции, если вмешательство выходит за рамки лицензии или противоречит медицинским стандартам. По его словам, медучреждение также может отказать в услуге при наличии противопоказаний у пациента.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
