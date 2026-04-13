Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 14:34

Россиянка забила кальян на куличе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве девушка из Саранска сделала кальян на куличе, сообщает Telegram-канал SHOT. В соцсетях россиянка опубликовала видео с процессом — на кадрах она делает чашу их хлебобулочного изделия и кладет в нее табак.

Даже Христос от такого воскрес, — подписала кадры девушка.

Ранее зампредседателя Всемирного русского народного собора, руководитель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов посоветовал «Кофемании» убрать из меню десерт «Шоколадная монашка».

До этого Мещанский районный суд Москвы приговорил стендап-комика Артемия Останина к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима по уголовному делу об оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти. Ему также назначили штраф в размере 300 тыс. рублей и запретили администрировать сайты в течение трех лет.

Между тем вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Свердловской области из-за размещения христианского креста в качестве иллюстрации на плакате, посвященном борьбе с экстремизмом. Баннер появился на одной из станций метро Екатеринбурга в рамках городского молодежного конкурса «Антитеррор — выбор молодых».

Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.