Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 14:06

Плакат против экстремизма с изображением креста возмутил россиян

Прокуратуру в Екатеринбурге призвали проверить скандальный плакат с крестом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Общественники обратились в прокуратуру Свердловской области из-за размещения христианского креста в качестве иллюстрации на плакате, посвященном борьбе с экстремизмом, заявила в Telegram-канале вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Плакат появился на одной из станций метро Екатеринбурга в рамках городского молодежного конкурса «Антитеррор — выбор молодых».

Учитывая то, какое внимание со стороны государства уделяется защите традиционных ценностей, религиозных символов, случай в Екатеринбурге вызывает как минимум недоумение и возмущение, — подчеркнула депутат.

По словам Кузнецовой, особую тревогу вызывает тот факт, что этот плакат видели многие члены жюри еще на этапе его подготовки, но все-таки он был опубликован. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений также отметил, что работа прошла все конкурсные этапы, но никого из организаторов не смутила такая «опасная подмена».

Ранее суд в Оренбургской области оштрафовал на 150 тыс. рублей ресторан грузинской кухни за изображение хинкали вместо куполов храма Василия Блаженного. Мировой судья пришел к выводу, что использованное изображение грубо нарушило религиозные чувства верующих христиан.

Екатеринбург
кресты
прокуратура
РПЦ
