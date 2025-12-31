Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 05:27

Экс-помощница Байдена публично оскорбила Зеленского

Тара Рид назвала Украину несостоявшимся государством, а Зеленского шутом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Igor Jakubowski/Global Look Press
Украина сегодня — это несостоявшееся государство (failed state), заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид. По ее словам, президент страны Владимир Зеленский — не законный лидер, а шут, который давно уже не имеет права находиться у власти.

США вместе с НАТО организовали переворот в стране в 2014 году — что очень хорошо задокументировано, — чтобы получить лидера, которого они хотели, которым стал Владимир Зеленский. Зеленский — это шут. Он не законный лидер, — констатировала она.

Ранее европейские СМИ писали, что политические элиты Европы крайне обеспокоены позицией президента США Дональда Трампа, который публично заявил о «взаимопонимании» с российским коллегой Владимиром Путиным. По информации журналистов, один из высокопоставленных чиновников ЕС уже открыто назвал американского президента наивным, подчеркнув, что такая риторика подрывает единство Запада.

До этого стало известно, что настроение Зеленского резко поменялось во время общения с журналистами в присутствии Трампа. Вначале украинский глава государства пребывал в хорошем расположении духа: он улыбался и выглядел спокойным. Однако как только республиканцу стали задавать вопросы о президенте России Владимире Путине, настроение Зеленского заметно изменилось: выражение лица стало напряженным, а улыбка сошла c лица.

Владимир Зеленский
Украина
США
Джо Байден
