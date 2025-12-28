Настроение Зеленского на встрече с Трампом испортил один вопрос

Во время общения с журналистами в присутствии главы Белого дома Дональда Трампа настроение президента Украины Владимира Зеленского резко изменилось, передает РИА Новости. Поводом для этого стали вопросы американских СМИ о возможных контактах республиканца с российским коллегой Владимиром Путиным.

Изначально украинский лидер прибыл на встречу в приподнятом расположении духа, выглядел расслабленным и часто улыбался. Однако его мимика стала меняться, как только разговор с Трампом коснулся российского направления.

Особенно явной реакция Зеленского стала, когда президент США заявил о перспективах диалога с Кремлем. Именно тогда с лица украинского президента окончательно исчезла улыбка.

Когда Трамп заявил, что вопрос встречи с Путиным «зависит от обстоятельств», Зеленский заметно напрягся. Он стал сжимать губы и нервно дергать носом, что выдавало его скрытое раздражение.

Ранее президент США указал, что намерен вновь позвонить Путину после своей встречи с Зеленским. Американский лидер допустил, что предстоящая беседа принесет хорошие результаты.