28 февраля 2026 в 09:22

Зеленский проигнорировал заседание по судьбе Украины

The Hill: Зеленский пропустил заседание в США, где обсуждали судьбу Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинский президент Владимир Зеленский пропустил заседание Совета мира американского коллеги Дональда Трампа в Соединенных Штатах, где обсуждалась судьба Украины, передает издание The Hill. По словам аналитиков, таким образом он пытался показать, что выживание государства нельзя продать или купить по аналогии с проблемным активом при слиянии компаний в сфере недвижимости.

В то время как такие лидеры, как Виктор Орбан из Венгрии и Хавьер Милей из Аргентины, собрались, чтобы поднять тост за новую эру «коммерческой дипломатии», человек, чья судьба страны была главной темой обсуждения, находился в другом месте, — сказано в материале.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Зеленский может потерять поддержку американского коллеги после публикации открытого письма Орбана. По его мнению, глава правительства устроил украинскому президенту настоящую взбучку из-за запрета на транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Филиппо также уточнил, что Зеленский ненавидит премьер-министра Венгрии.

