Родственники украинских военнослужащих жалуются на массовые потери в рядах 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе села Варачино Сумской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, матери мобилизованных жалуются, что их сыновей отправляют на передовые позиции без должной подготовки, а спустя несколько дней домой приходит короткое сообщение о том, что боец «пропал без вести».
Родственники военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ жалуются в соцсетях на массовые потери, которые подразделение несет южнее Варачино, — рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что украинское командование обещало бойцам подкрепление из числа более опытных бойцов, прошедших спецподготовку. Для усиления обороны на этом участке ВСУ попытались перебросить 13-ю бригаду Нацгвардии из тыловых районов. Однако техника и пехота были уничтожены еще на подходах, в окрестностях села Нескучное.
Ранее сообщалось, что украинское руководство бросило группу дезертиров и мобилизованных на штурм в Сумской области около села Андреевки. По данным источника из силовых структур, боевую группу противника уничтожили комплексным огневым поражением.