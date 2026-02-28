Названо направление, где бойцы ВСУ пропадают без вести за пару дней

Названо направление, где бойцы ВСУ пропадают без вести за пару дней Родственники десантников ВСУ жалуются на массовые потери под Варачино

Родственники украинских военнослужащих жалуются на массовые потери в рядах 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе села Варачино Сумской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, матери мобилизованных жалуются, что их сыновей отправляют на передовые позиции без должной подготовки, а спустя несколько дней домой приходит короткое сообщение о том, что боец «пропал без вести».

Родственники военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ жалуются в соцсетях на массовые потери, которые подразделение несет южнее Варачино, — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что украинское командование обещало бойцам подкрепление из числа более опытных бойцов, прошедших спецподготовку. Для усиления обороны на этом участке ВСУ попытались перебросить 13-ю бригаду Нацгвардии из тыловых районов. Однако техника и пехота были уничтожены еще на подходах, в окрестностях села Нескучное.

Ранее сообщалось, что украинское руководство бросило группу дезертиров и мобилизованных на штурм в Сумской области около села Андреевки. По данным источника из силовых структур, боевую группу противника уничтожили комплексным огневым поражением.