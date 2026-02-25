Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026

ВСУ бросили на штурм под Сумами дезертиров и мобилизованных

Украинское руководство бросило группу дезертиров и мобилизованных на штурм в Сумской области около села Андреевка, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Собеседники агентства отметили, что российские войска уничтожили группу противника комплексным огневым поражением.

Украинское командование смогло доукомплектовать штурмовые подразделения 225-го отдельного штурмового полка дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными, бросив их в очередной мясной штурм, — заявил источник.

Ранее военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что вести боевые действия в Славянске и Краматорске достаточно сложно из-за расположенных там подземных бункеров. Он предположил, что ВСУ укрепились под землей в обоих городах, и выбивать их оттуда будет непросто.

Позже первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской информировал, что только в 2025 году потери ВСУ в живой силе превысили 520 тыс. человек. Генерал также отметил, что число ежемесячно мобилизуемых на Украине уменьшилось почти в два раза.

