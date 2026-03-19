Погода в Москве в марте может вновь побить новый рекорд В Москве в марте есть шанс установить рекорд по количеству солнечных часов

В марте в столице ожидается установление нового рекорда по количеству солнечных часов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, практически всю неделю светило яркое солнце, что может привести к превышению прежних показателей, передает РИА Новости.

Да, вот это очень вероятно <...> Не исключено, что будет побит рекорд по количеству часов солнечного сияния, потому что у нас практически всю неделю светило довольно яркое солнце, — прокомментировала Позднякова.

Ранее сообщалось, что до 22 марта в Москве и Подмосковье ожидается аномально теплая погода без осадков. На текущей неделе в столичном регионе будет преобладать переменная облачность, а атмосферное давление останется повышенным из-за влияния антициклона. Ночью температура будет колебаться в пределах от 0 до -6 градусов, а днем поднимется до +10–12 градусов, что значительно выше климатической нормы.

До этого синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в столице 21 и 22 марта ожидается теплая погода с температурой до +10 градусов и ярким солнцем. Однако в конце недели, 19 и 20 марта, прогнозируется ухудшение погодных условий. В четверг, при высоком атмосферном давлении, небо будет малооблачным. К утру температура опустится до −3 градусов, но днем поднимется до чуть более +10 градусов.