В Минцифры подтвердили разблокировку Roblox

Популярный игровой онлайн-сервис Roblox снова доступен на всей территории страны, заявили в Минцифры. Платформа полностью выполнила все требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей.

Российская сторона получила от Roblox гарантии реализации на платформе целого комплекса мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей, — добавили в министерстве.

Профильное ведомство провело прямые рабочие консультации с владельцами площадки по вопросам комплексной защиты несовершеннолетних пользователей. В результате корпорация реализовала эффективный механизм возрастных ограничений и обязалась оперативно удалять любой нежелательный контент.

Ранее эксперт в области игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов заявил, что другие игровые ресурсы могут захотеть вернуться в Россию после прецедента с разблокировкой Roblox. Он подчеркнул, что для этого компаниям предстоит выполнить соответствующие требования. По его словам, коммерческие компании заинтересованы в том, чтобы вновь оказаться на российском рынке.