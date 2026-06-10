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10 июня 2026 в 18:48

Звезда «Ландышей» рассказала о негативной реакции коллег на ее успех в кино

Ника Здорик рассказала о зависти коллег после ее успеха в сериале «Ландыши»

Ника Здорик Ника Здорик Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Актриса Ника Здорик рассказала NEWS.ru, что коллеги не обрадовались ее успеху в сериале «Ландыши», который стал триумфатором премии кинопродюсеров (АПКиТ). Многие и вовсе перестали с ней общаться, призналась артистка. Зато, по словам Ники, она получила поддержку от партнеров по фильму «Гардемарины. 1787. Мир» — Дмитрия Харатьяна и Александра Домогарова, они высоко оценили ее исполнение роли Кати.

Если честно, то очень немногие коллеги за меня порадовались. Некоторые вовсе перестали общаться. Думаю, дело в том, что большинство людей не умеют радоваться чужому успеху, — высказалась артистка.

По ее словам, она не обращает внимания на зависть коллег. Актриса сосредоточена на развитии карьеры и съемках в ленте «Югославия», где играет роль сербской журналистки.

Ранее Здорик выразила мнение, что современному кинематографу не хватает историй о простых людях и искренних чувствах. Она согласилась с мнением критиков, которые называют советские фильмы образцом для подражания.

Ранее продюсер Павел Рудченко предположил, что певец Андрей Губин раскритиковал артиста Сергея Жукова и продюсера Игоря Крутого из зависти. Исполнитель хита «Мальчик-бродяга» не может смириться с тем, что не вернется на большую сцену, полагает деятель культуры.

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