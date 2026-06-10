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10 июня 2026 в 11:03

«Сильно отругала»: молодая актриса рассказала о работе с Дружининой

Здорик: Дружинина заставляла актрис спать в бигуди на съемках «Гардемаринов»

Ника Здорик Ника Здорик Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
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Во время съемок картин «Гардемарины. 1787. Мир» и «Гардемарины. 1787. Война» режиссер Светлана Дружинина заставляла актрис спать в железных бигуди, рассказала NEWS.ru исполнительница одной из главных ролей Ника Здорик. По ее словам, Дружининой было важно, чтобы прически артисток выглядели естественными.

Когда Дружинина увидела, что гример крутила нам волосы на папильотку (небольшой жгут ткани, на который до изобретения бигуди накручивали пряди волос для завивки. — NEWS.ru), то сильно отругала. После этого Светлана Сергеевна каждый вечер вызывала всех актрис к себе, и сама крутила нам волосы на железные бигуди. После работы с ней мне ничего не страшно, — призналась артистка.

Здорик дебютировала на экранах в роли Александры — дочери героев Сергея Жигунова (играл Сашку Белова) и Татьяны Лютаевой (исполняла роль Анастасии Ягужинской) в фильмах «Гардемарины. 1787. Мир» и «Гардемарины. 1787. Война». Ника поделилась, что недовольна своей работой в культовой саге. Однако, по словам Здорик, она благодарна Светлане Сергеевне, которая поверила в нее.

Я с ужасом смотрю на себя в «Гардемаринах» и думаю: «Какая маленькая, неуверенная, что-то мямлит себе под нос». Сейчас-то уже, конечно, у меня есть опыт, понимаю, какой путь прошла, — отметила собеседница.

Ранее актер первой части «Гардемаринов» Владимир Шевельков, известный по роли Никиты Оленева, раскритиковал последующие части фильма. По его мнению, лента навредила его карьере. Также Шевельков признался, что в 1986-м году между ним и режиссером Дружининой произошел конфликт. По словам Шевелькова, он до сих пор не готов к примирению со Светланой Сергеевной.

Светлана Дружинина
Гардемарины
кино
Культура
актрисы
Наталия Петренко
Н. Петренко
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