Звезда «Гардемаринов» ответил на вопрос о примирении с Дружининой Звезда «Гардемаринов» Шевельков сообщил об отсутствии диалога с Дружининой

Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Владимир Шевельков рассказал NEWS.ru, что между ним и режиссером картины Светланой Дружининой не было примирительного диалога. По словам актера, конфликт возник на съемочной площадке еще в 1986-м году из-за творческих разногласий.

Я бы назвал то, что со мной происходило [на съемках «Гардемарины, вперед!»], непонятной попсой. Меня бесил съемочный процесс фильма. Я убегал с площадки, потому что все, кто там был, — это не мои люди, — сказал Шевельков.

Он добавил, что не любит говорить о культовой картине. По мнению деятеля культуры, «Гардемарины» помешали карьерным планам — в кинематографе его долго воспринимали как исполнителя одной роли — Никиты Оленева. Из-за этого Шевельков ушел из актерской профессии.

Наш конфликт [с Дружининой] мне сильно навредил в жизни, но я вышел из истории достойно. Отмечу, что карьеру мне никто не портил — я сам не захотел ее продолжать, — высказался собеседник.

По словам Шевелькова, он не жалеет, что ушел из кино на пике популярности. Владимир заверил, что ему не нравилось повышенное внимание. На данный момент он нашел себя в режиссуре.

Меня слава обожгла. Помню, я выходил на сцену, зрители начинали аплодировать. А я думал: что я такого [выдающегося] сделал? — пояснил артист.

Ранее Светлана Дружинина заявила, что четвертая часть фильма о гардемаринах не окупилась из-за нехватки средств на продвижение. По словам режиссера, 15 секунд рекламы стоят 600 тыс. рублей. Для ее команды это «сумасшедшие деньги».

Светлана Дружинина назвала артистов Александра Домогарова и Дмитрия Харатьяна своими «детьми». По ее мнению, совместная работа невозможна без взаимопонимания и уважения.