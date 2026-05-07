Звезда «Гардемаринов» объяснил свою невостребованность в современном кино

Звезда культового советского фильма «Гардемарины, вперед!» 65-летний Владимир Шевельков объяснил свою невостребованность в современном кино «неудобностью». По его мнению, в киноиндустрии не нужны профессионалы, которые умеют отстаивать свое мнение. Успехом пользуются те, кто «удобен», считает артист и режиссер.

Я ужасно неудобный, старый душнила! Я пристаю, ругаюсь, хотя проще было бы помолчать. Будучи профессионалом в кино, я не востребован, а все потому, что со мной непросто, — признался артист.

Он выразил мнение, что сегодня профессия режиссера не находится среди почетных. По словам Владимира, сегодня — время продюсерского кино.

Ранее Шевельков рассказал о своем новом фильме «Не видя преград» о слабовидящих мужчинах, отправившихся в 1941 году на фронт защищать Родину. Собеседник с досадой заявил, что не может завершить съемки патриотической ленты, основанной на реальных событиях, из-за отсутствия бюджета.

Также звезда первой части фильма о гардемаринах заявил, что режиссеру Сарику Андреасяну следовало бы продвигать культуру Армении в своих картинах. Такой ход сделает его ленты более заметными, считает деятель культуры.