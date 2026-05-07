День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 22:35

Звезда «Гардемаринов» объяснил свою невостребованность в современном кино

Актер Шевельков предположил, что современному кино не нужны профессионалы

Владимир Шевельков Владимир Шевельков Фото: Евгений Одиноков /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Звезда культового советского фильма «Гардемарины, вперед!» 65-летний Владимир Шевельков объяснил свою невостребованность в современном кино «неудобностью». По его мнению, в киноиндустрии не нужны профессионалы, которые умеют отстаивать свое мнение. Успехом пользуются те, кто «удобен», считает артист и режиссер.

Я ужасно неудобный, старый душнила! Я пристаю, ругаюсь, хотя проще было бы помолчать. Будучи профессионалом в кино, я не востребован, а все потому, что со мной непросто, — признался артист.

Он выразил мнение, что сегодня профессия режиссера не находится среди почетных. По словам Владимира, сегодня — время продюсерского кино.

Ранее Шевельков рассказал о своем новом фильме «Не видя преград» о слабовидящих мужчинах, отправившихся в 1941 году на фронт защищать Родину. Собеседник с досадой заявил, что не может завершить съемки патриотической ленты, основанной на реальных событиях, из-за отсутствия бюджета.

Также звезда первой части фильма о гардемаринах заявил, что режиссеру Сарику Андреасяну следовало бы продвигать культуру Армении в своих картинах. Такой ход сделает его ленты более заметными, считает деятель культуры.

Культура
Владимир Шевельков
Гардемарины
кино
Наталия Петренко
Н. Петренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Стало известно, какой штраф грозит за шашлык на газоне и во дворе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.