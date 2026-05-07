Известный режиссер заявил, что не может найти деньги на патриотическое кино Режиссер Шевельков не может завершить фильм о войне из-за отсутствия бюджета

Актер и режиссер Владимир Шевельков в интервью NEWS.ru рассказал о своем новом фильме «Не видя преград» про слабовидящих мужчин, отправившихся в 1941 году на фронт защищать Родину. Собеседник с досадой заявил, что не может завершить съемки патриотической ленты, основанной на реальных событиях, из-за отсутствия бюджета.

Мы отсняли 60% материала, но продюсеры до сих пор не могут найти деньги, чтобы снять продолжение. Как такое может быть? — пожаловался Шевельков.

Он признался, что также отправил режиссерскую заявку на финансирование картины об СВО. Однако вероятность найти нужную сумму на кинопроизводство, убежден собеседник, ничтожно мала.

Я понимаю, что происходит в стране, и поддерживаю людей, которые находятся в зоне СВО… Но думаю, я никогда не сниму кино об СВО. Как продюсер, я пугаюсь бюджета, а как режиссер и автор сценария — не хочу писать в стол, — поделился деятель культуры.

