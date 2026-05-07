07 мая 2026 в 21:12

Известный режиссер заявил, что не может найти деньги на патриотическое кино

Режиссер Шевельков не может завершить фильм о войне из-за отсутствия бюджета

Фото: Петр Бернштейн/РИА Новости
Актер и режиссер Владимир Шевельков в интервью NEWS.ru рассказал о своем новом фильме «Не видя преград» про слабовидящих мужчин, отправившихся в 1941 году на фронт защищать Родину. Собеседник с досадой заявил, что не может завершить съемки патриотической ленты, основанной на реальных событиях, из-за отсутствия бюджета.

Мы отсняли 60% материала, но продюсеры до сих пор не могут найти деньги, чтобы снять продолжение. Как такое может быть? — пожаловался Шевельков.

Он признался, что также отправил режиссерскую заявку на финансирование картины об СВО. Однако вероятность найти нужную сумму на кинопроизводство, убежден собеседник, ничтожно мала.

Я понимаю, что происходит в стране, и поддерживаю людей, которые находятся в зоне СВО… Но думаю, я никогда не сниму кино об СВО. Как продюсер, я пугаюсь бюджета, а как режиссер и автор сценария — не хочу писать в стол, — поделился деятель культуры.

Ранее продюсер Сергей Белоус призвал показывать фильмы об СВО по телевизору. По его мнению, лента «У края бездны» может сплотить народ для победы, если она будет «широко демонстрироваться».

Владимир Машков заявил о необходимости возродить традиции фронтовых театральных бригад. По словам актера, такая практика существовала еще в годы Великой Отечественной войны и должна вновь возникнуть сейчас.

