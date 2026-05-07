Система защитных укреплений и сооружений в блокадном Ленинграде. Сенатская площадь в годы войны.

Известный режиссер объяснил возмущение фильмами о блокадном Ленинграде Режиссер Шевельков возмутился, что в кино блокадников играют упитанные артисты

Актер и режиссер Владимир Шевельков в интервью NEWS.ru раскритиковал фильмы о блокадном Ленинграде, в которых играют упитанные артисты. Он заявил, что возмущен коллегами, которые снимают кино, игнорируя историческую правду.

В фильмах о блокаде Ленинграда играют упитанные артисты. Как это возможно? Где историческая правда? — негодует Шевельков.

Он напомнил, что съемки военного кино — это нелегкая задача. К сожалению, многие современные режиссеры не умеют создавать кино с глубинным смыслом, посетовал деятель культуры. Из-за этого их фильмы напоминают комиксы, считает Шевельков.

Наши [современные] режиссеры боятся глубины, они превращают фильмы в комиксы... Очень трудно снимать мелодрамы — а военные фильмы опираются на мелодраматический сюжет, чувства, рефлексию, — резюмировал Владимир.

