Буланова вспомнила о подвигах деда в преддверии Дня Победы Буланова рассказала, что ее дед во времена ВОВ дошел до самого Берлина

Певица Татьяна Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что ее дед во времена Великой Отечественной войны дошел до самого Берлина. Она призналась, что исполнять песни, посвященные ВОВ, эмоционально тяжело.

Мой дедушка дошел до самого Берлина, прошел всю войну. Часто вспоминаю его и думаю о нем. А вообще 9 Мая — это священный праздник для нашей страны, он нас всех объединяет. Когда я пою на сцене в этот день, то удержать слезы мне не удается, — поделилась Буланова.

Ранее президент России Владимир Путин отметил вклад коренных многочисленных народов в победу в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что в годы ВОВ выходцы из малых этносов самоотверженно сражались на фронте.