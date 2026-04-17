Буланова раскрыла эффективный способ поддерживать стройность

Певица Татьяна Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей призналась, что поддерживает стройность фигуры с помощью отказа от еды после 16:00. При этом в первую половину дня знаменитость позволяет себе есть любые продукты.

Суть в том, что можно есть все что угодно, но только до 16:00. Что касается спорта, то могу сказать, что два часа на сцене мне полностью заменяют любую самую сложную работу в зале, потому что я постоянно в движении и в стрессе. Никакой зал и рядом не стоит при таком режиме, — поделилась Буланова.

Ранее актриса Эвелина Бледанс призналась, что худеет после праздников, отказываясь от полуфабрикатов, мучного, консервантов и различных соусов. По словам знаменитости, она также старается не есть после 19:00.