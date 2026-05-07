Режиссер клипов Булановой вспомнил, как она обиделась на сравнение с Пьехой

Актер и режиссер Владимир Шевельков рассказал NEWS.ru, как в 1990-е годы во время съемок клипа Татьяна Буланова обиделась на него из-за сравнения с Эдитой Пьехой. По словам собеседника, певица приняла комплимент вокальным данным за намек на возраст. Из-за этого возникло недопонимание, вспомнил деятель культуры.

Я сказал Тане: «Ты, как Пьеха, — навсегда!» Таня подумала, будто я говорю о возрасте. И обиделась. А я имел в виду, что ее песни и голос — как песни и голос Пьехи — всегда будут трогать сердца слушателей, — поделился Шевельков.

Он также добавил, что на съемках клипа Буланова не боялась быть смешной в кадре. По мнению Шевелькова, нынешняя популярность хитов Булановой у зумеров является закономерным следствием ее таланта. Шевельков назвал ее «певицей на все времена», которая может выступать для публики разных возрастов.

Я считаю, мы правильно сделали, показав в клипах не грустную Буланову, а яркую. Таня умеет иронизировать над собой, а это не каждому дано, — заключил режиссер.

Ранее Буланова призналась, что испытывает ностальгию по нулевым. Певица запомнила те годы как «время новых впечатлений».