Секрет стройности, третий ребенок, алкоголь: как живет Татьяна Буланова

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова в 57 лет продолжает творческую деятельность. Какие известны последние новости о ее карьере, здоровье и личной жизни?

Чем известна Буланова

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Санкт-Петербурге, училась на вокальном отделении Ленинградского мюзик-холла.

Буланова дебютировала на сцене в 1990 году в составе группы «Летний сад», спустя шесть лет стала выступать сольно. За годы карьеры она записала десятки песен, наибольшей популярностью из которых пользуются «Девчонка», «Не плачь», «Ясный мой свет», «Мой ненаглядный», «Мой сон», «Ты взрослая», «Старшая сестра» и другие.

В 2021 году певица участвовала в выборах в Госдуму и вошла в первую тройку федерального списка партии «Родина», также пыталась участвовать в выборах в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, но ей было отказано в регистрации. Тогда артистку поддержал бизнесмен Евгений Пригожин, заявив, что «она могла бы быть сильным депутатом».

Почему Буланова не спешит в третий раз становиться мамой

Татьяна Буланова на настоящий момент состоит в третьем браке с бизнесменом Валерием Рудневым, который моложе ее на 19 лет. Певица рассказывала, что несколько лет назад она заморозила яйцеклетку и мечтает о двойне.

Однако в апреле Буланова призналась, что на настоящий момент не готова становиться матерью в третий раз. У исполнительницы есть сын Александр от первого брака с музыкантом Николаем Тагриным и сын Никита от второго брака с футболистом Владиславом Радимовым.

«Нет, сейчас точно не время, потому что я знаю, какая это сложная и тяжелая ноша для женского организма», — пояснила она.

Как Буланова поддерживает стройность

Татьяна Буланова рассказала, что секрет ее стройности кроется в отказе от еды после 16:00. При этом, по словам певицы, в остальное время она может есть все что угодно.

«Суть в том, что можно есть все что угодно, но только до 16:00. Что касается спорта, то могу сказать, что два часа на сцене мне полностью заменяют любую самую сложную работу в зале, потому что я постоянно в движении и в стрессе. Никакой зал и рядом не стоит при таком режиме», — отметила она.

Правда ли, что Буланова выпивала перед концертами

Певица Ирина Салтыкова в шоу «Злые языки» рассказала, что Татьяна Буланова выпивала перед концертами на заре карьеры.

«Было дело в 1995 году, когда я только стала популярной, перед концертом могли что-то выпить. Я подхожу к Булановой и говорю: „Танька, я так стесняюсь, что, наверное, надо выпить перед концертом“. А она мне ответила, что постоянно делала это раньше. Правда, сказала, что мама ее постоянно предупреждала, чтобы она не спилась», — утверждала она.

Чем сейчас занимается Буланова

Татьяна Буланова продолжает творческую деятельность и записывает новый альбом. В День Победы артистка выступила на концерте в Ивангороде, на границе с эстонской Нарвой. Она признавалась, что выступления 9 мая ей даются тяжело.

«Мой дедушка дошел до самого Берлина, прошел всю войну. Часто вспоминаю его и думаю о нем. А вообще 9 Мая — это священный праздник для нашей страны, он нас всех объединяет. Когда я пою на сцене в этот день, то удержать слезы мне не удается», — рассказала Буланова.

Исполнительница активно гастролирует с концертами. В марте ей стало плохо после выступления в Димитровграде, ей потребовалась капельница. Спустя пару дней артистка заверила, что чувствует себя хорошо и не стала отменять выступления.

