Платил Шнурову, защищал Буланову: кто из звезд связан с Пригожиным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Бизнесмен Евгений Пригожин находился на борту самолета, который разбился в Тверской области 23 августа. Кто из отечественных артистов был связан с предпринимателем?

Правда ли, что Шнуров получал деньги от Пригожина

В Telegram-каналах 7 июля появилась информация, что во время обысков в особняке бизнесмена была якобы изъята запись трека Сергея Шнурова и певицы Зои о Евгении Пригожине. Официального подтверждения этому нет.

В июле прошлого года Пригожин заявил, что не является «заказчиком» песни «Пока так», в которой Сергей Шнуров жестко критикует губернатора Петербурга Александра Беглова. В тексте говорится о «неубранном снеге, угрожающих сосульках и равнодушии Смольного, который не может повлиять на ситуацию». Бизнесмен подчеркнул, что знает Шнурова лично, но общается с ним редко.

«Года до 2005-го я платил Сергею Шнурову деньги, но не совсем ему лично, а через билетную кассу, когда ходил на его концерты. Поэтому, если говорить о Сергее Владимировиче, в нем есть частичка моего финансирования. Но вряд ли больше, чем одна стомиллионная часть», — рассказал он «Невским Новостям».

Как Пригожин поддерживал политическую карьеру Булановой

В августе 2021 года Пригожин прокомментировал снятие певицы Татьяны Булановой с выборов в Заксобрание Петербурга. По словам предпринимателя, за десятки лет в заксе ничего не изменилось, а в последние годы «вокруг него множество скандалов на тему депутатских поправок и откатов за внесение изменений в генплан города».

«Губернатору нужны сильные депутаты, а не стадо молчаливых овец, которые будут продолжать набивать себе карманы. А куда уж сильнее депутат, чем Татьяна Буланова? Кстати, хочу подчеркнуть ситуацию вокруг Булановой. Ей открыта дорога в Госдуму, что гораздо более престижно, чем петербургский закс», — цитировала слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Как Дана Борисова хвалила и защищала фильмы Пригожина

Телеведущая Дана Борисова в 2021 году назвала комедийный фильм «16-й» Евгения Пригожина «достойным ответом на зарубежные кинокартины, где россиян показывали в невыгодном свете».

«Наконец-то я дождалась хорошей комедии о русских и американцах! Такой фильм давно должен был выйти после фильмов и сериалов, где Россию всегда изображали то врагом, то полным неудачником», — отметила она.

Премьера фильма Евгения Пригожина «Лучшие в аду» должна была состояться в петербургских кинотеатрах 4 октября 2021 года. Однако, по некоторым сообщениям СМИ, показ картины якобы отменил глава города Александр Беглов. Телеведущая Дана Борисова назвала произошедшее «поступком против СВО на территории Донбасса».

«Считаю, что сейчас губернатор выступил против СВО, непатриотичный поступок. Я с возмущением это прочитала. Фильмы такие запрещать, я считаю, это неправильно. Сейчас патриотические фильмы надо выдавать, тем более они актуальные в связи со всей этой ситуацией, сейчас на фронте ситуация переломная, запрещать это возмутительно», — сообщила тогда она.

Как гибель Пригожина отразилась на Валерии и Иосифе Пригожине

Продюсер и однофамилец бизнесмена Иосиф Пригожин получил в Сети много соболезнований. Он отреагировал на шутки о своей гибели.

«Валерии соболезнуют со вчерашнего дня. Иногда полезно о себе некролог почитать. Все мы когда-нибудь умрем, поэтому у меня нет никакой по этому поводу реакции, к сожалению», — отметил он.

Также продюсер обратил внимание, что не считает тему смерти поводом для шуток. По словам Иосифа Пригожина, в последнее время «действительно люди часто путали» его с бизнесменом.

«Он все равно, может быть, и дедушка, точно отец, муж. Всегда любая потеря человека несет за собой трагические события, здесь уже не смешно. Моим детям пишут, моей жене пишут, соболезнуют. Слава богу, что мы рядом, как-то можно на это немножко по-другому посмотреть», — заявил Иосиф Пригожин RTVI.

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