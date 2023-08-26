В Петербурге может появиться улица имени Пригожина Власти Петербурга рассмотрят вопрос о присвоении одной из улиц имени Пригожина

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Власти Санкт-Петербурга рассмотрят вопрос о присвоении одной из улиц имени бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-службу губернатора. Накануне с такой инициативой выступал депутат Госдумы Василий Власов. Он предложил переименовать в честь Пригожина улицу Зольная, на которой располагается «ЧВК Вагнер Центр».

Официальные обращения рассматриваются в установленном порядке, — сказали изданию в пресс-службе.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За жизнь» Сергей Миронов также высказался за увековечивание памяти Пригожина в Петербурге. Парламентарий добавил, что расположенный в Северной столице «Вагнер Центр» должен быть сохранен, поскольку «там воспитывают настоящих патриотов».

О крушении частного самолета Пригожина в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее Росавиация подтвердила, что среди пассажиров был Евгений Пригожин. В четверг, 24 августа, тела всех погибших доставили в тверской морг. Пригожина опознали по косвенным признакам, так как тело сильно пострадало в результате авиакатастрофы.