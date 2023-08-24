Миронов призвал увековечить память о Пригожине в Петербурге

Фото: NEWS.ru

Стихийный мемориал у «Вагнер» центра в Санкт-Петербурге

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru призвал увековечить память о бизнесмене Евгении Пригожине и командире ЧВК «Вагнер» Дмитрии Уткине. Он отметил, что еще в прошлом году выступил с инициативой об увековечивании памяти героев Донбасса и участников специальной военной операции. Миронов предлагал, чтобы как минимум в столице каждого субъекта РФ были названы в их честь улицы или важные объекты.

Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин достойны того, чтобы память о них сохранилась. Не вижу для этого никаких юридических и тем более моральных препятствий. Они, как и многие другие защитники Родины, достойны этого. К тому же, оба они носили гордое звание Героев России. В случае с Пригожиным, уверен, он заслуживает того, чтобы память о нем была увековечена в родном для него и для меня Санкт-Петербурге, — сказал лидер партии.

Миронов отметил, что также необходимо сохранить «Вагнер-центр», включая и его молодежное отделение.

Там воспитывают настоящих патриотов. Это нужно сделать не только в память о Евгении Викторовиче, но и для нашего общества, — добавил он.

О крушении частного самолета Пригожина в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров был сам Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия о теракте на борту.