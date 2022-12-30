«Только не с колбасой»: Буланова призналась в любви к оливье

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Татьяна Буланова

Певица Татьяна Буланова призналась, что не представляет себе Нового года без салата оливье с курицей или языком. Она рассказала, что в новогодние праздники в ее доме всегда стоит живая елка, украшенная старыми игрушками и звездой, сообщают СМИ. Артистка уточнила, что не готовит блюда для новогоднего стола самостоятельно — как правило, она заказывает доставку из ресторана.

Сама салаты не готовлю, если дома отмечаем, сейчас есть рестораны замечательные, кулинария. Готовлю пару блюд сама, но редко. В этом году вообще меня не будет. Не представляю новогодний стол без салата оливье, только не с колбасой, а с курицей или с языком, — рассказала Буланова.

Певица добавила, что обязательными новогодними атрибутами для нее также являются селедка под шубой и мандарины. Также она призналась, что каждый Новый год она загадывает желания.

Телеведущая Ляйсан Утяшева ранее рассказала, что в ее семье новогодней традицией является приготовление праздничного стола вместе с детьми. Помимо того, она сообщила, что даже в Новый год не нарушает правила не есть после 10 часов вечера. Она добавила, что в ее семье принято готовить к этому празднику манты по старинному семейному рецепту, который передается из поколения в поколение.