Евгений Пригожин жив или погиб: последние новости на сегодня

Фото: Лев Бородин/ТАСС

Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин были в списках пассажиров самолета Embraer Legacy, который потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Какие новые версии случившегося появляются в Сети?

Что нового рассказал Александр Лукашенко

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, в начале года он предупредил Евгения Пригожина о готовящемся на него покушении.

«Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и директору ФСБ Александру Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина», — рассказал белорусский лидер.

Через некоторое время он связался с бизнесменом, который сообщил, что президент России Владимир Путин донес до него информацию. Также Лукашенко заявил, что лидер РФ не имеет отношения к покушению на предпринимателя.

«Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — сказал он.

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко

Какие версии выдвинул Владимир Соловьев

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в авторской программе «Соловьев Live» заявил, что страны Запада могут нести ответственность за происшествие.

«Запад, который, я уверен, в том или ином виде стоит за этим терактом. Я притом исхожу из простых рассуждений, ну слушайте, судя по той отрывочной информации, которая стала поступать, самолет только вышел после технического обслуживания. Это Embraer. Какие запчасти ставили...Что могли в этот момент...» — отметил он.

Также Соловьев обратил внимание, что на Украине сейчас «дико радуются» из-за возможной гибели Пригожина и Уткина. Даже президент страны Владимир Зеленский шутит на данную тему.

«Кстати, в результате чего стало абсолютно ясно кто стоит за этим преступлением», — подчеркнул телеведущий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Соловьев

Что пишут в Telegram-каналах и западных СМИ об авиакатастрофе с самолетом Пригожина

В Telegram-канале «ВЧК ОГПУ» опубликовали запись якобы разговора менеджера самолета Евгения Пригожина, которая сообщила потенциальным покупателям бизнес-джета дату вылета бизнесмена. Кроме того, по информации канала, перед вылетом женщина провела их на борт для осмотра.

«Она подробно рассказывает о том, что было с самолетом перед вылетом. Из ее слов можно понять, что бомба могла быть в турбохолодильнике, который установили на самолет в воскресенье. На борт не стали устанавливать заказанный в США в обход санкций турбохолодильник, а монтировали агрегат неизвестного происхождения», — говорится в публикации.

Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в авторском Telegram-канале написал, что не уверен в гибели Пригожина. По его словам, еще необходимо выяснить, умер бизнесмен или нет. Венедиктов заявил, что принял решение обратиться в суд с просьбой приостановить рассмотрение его жалобы против Евгения Пригожина до окончательного выяснения ситуации — жив тот или погиб.

Многие иностранные СМИ стали выдвигать различные версии о том, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин могли выжить. В Daily Mail вспомнили историю с крушением Ан-27 в 2019 году в Конго, где якобы мог находиться бизнесмен. Авторы The New York Times допустили, что в самолете Embraer Legacy летел двойник Пригожина.

В настоящее время все эти версии не подтверждены фактами.

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