«Фонтанка»: в день авиакатастрофы яхту Пригожина выставили на продажу

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Издание «Фонтанка» сообщает, что на сервисе бесплатных объявлений Avito 23 августа было опубликовано объявление о продаже яхты Astondoa 122 glx 2005 года постройки. По данным издания, владение похожей яхтой раньше приписывали бизнесмену Евгению Пригожину. Агенты рассказали журналистам, что яхта сейчас находится на Черном море и принадлежит юридическому лицу.

Яхту оценивают в 275 млн рублей. Известно, что объявление уже появлялось на сервисе месяц назад, но после было снято. Тогда СМИ и обратили внимание на судно. Яхту с такими характеристиками ранее США внесли в санкционные списки.

23 августа стало известно о крушении в Тверской области самолета, принадлежавшего Пригожину. Бизнесмен был в списке пассажиров. 25 августа сотрудники Следственного комитета России обнаружили бортовые самописцы на месте крушения самолета. Специалисты продолжают тщательно изучать район, где произошла авиакатастрофа.

Ранее немецкое СМИ сообщало, что в собственности Пригожина также числится частный самолет Hawker стоимостью €2 млн, яхта Sankt Vitamin за €6 млн, особняк у Черного моря, который оценивается в €100—150 млн и большой автопарк.