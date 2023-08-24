Пригожин жив? Правда ли, что под Тверью разбился двойник бизнесмена

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Евгений Пригожин

В Telegram-каналах появилась информация, что бизнесмена Евгения Пригожина, который, по данным Росавиации, находился на борту упавшего вчера самолета в Тверской области, очевидцы якобы видели в Мали. Могло ли такое произойти?

«В арабском сегменте расходится новость о том, что Евгений Пригожин и основные командиры находились во втором самолете и должны прибыть в Нигер 25 августа с 250 бойцами „Вагнера“. С их слов, именно поэтому о втором самолете и его пассажирах нет ни единого слова в российских СМИ. Журналисты призывают подождать 24 часа, чтобы все прояснилось», — пишет Telegram-канал «Поздняков 3.0».

Что известно об авиакатастрофе под Тверью

Самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy, который направлялся из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в Тверской области в минувшую среду, 23 августа. На данный момент о состоянии самого бизнесмена ничего не известно. По информации Росавиации, предприниматель значится в списке пассажиров разбившегося самолета. Кроме того, в перечне упоминается имя Дмитрия Уткина — одного из командиров ЧВК «Вагнер». Одной из версий крушения самолета является теракт на борту.

Что известно о втором самолете Пригожина

Вчера примерно в 21:00 также появились данные, что второй борт Пригожина сел в московском аэропорту Остафьево. Он следовал за упавшим в Тверской области джетом и приземлился на территории частного аэропорта. По информации Readovka, продолжительное время самолет сбрасывал лишнее топливо, так как изначально он направлялся в Петербург. Именно этим объясняются зигзаги борта над столицей, которые были замечены по данным сервиса Flightradar24. О том, кто был в салоне этого борта, неизвестно.

The Washington Post, комментируя произошедшее, написал, что у Пригожина «было множество паспортов и двойников, которые путешествовали под его именем».

Эксперт по России из аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс призвал с осторожностью относиться к сообщениям о смерти бизнесмена. По его словам, «многие люди поменяли свое имя на Евгения Пригожина в рамках кампании по сокрытию путешествий настоящего Пригожина».

Мог ли двойник Пригожина находиться на борту упавшего самолета

Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов, председатель парламента Союза народных республик «Новороссия» Олег Царев считает версию с двойником «нежизнеспособной».

«У Евгения Пригожина были двойники, но то, что вчера на самолете, потерпевшем крушение, был один из них, — маловероятно. Его окружение сообщает, что Пригожин прилетел в Россию, чтобы решать вопросы по Африке. Двойник бы не смог вести подобные переговоры. К тому же видел информацию о том, что камеры перед посадкой запечатлели его как раз перед тем, как он садился в данный самолет», — отметил он.

Военный эксперт Василий Дандыкин сомневается, что на борту упавшего самолета под Тверью был двойник бизнесмена.

«Насчет двойников мы уже сколько знаем, чего только не было. Это старая с бородой версия. Все отслеживается, все списки учитываются. А остальные тоже двойники? Сейчас столько будет невероятных версий появляться. Вроде бы опознали тела всех. Это вообще нам абсолютно не нужно», — заявил он.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев также считает, что версия с двойником выглядит сомнительной.

«Похоронное бюро подтвердило, что есть тело Пригожина, поэтому я не хотел бы придерживаться теорий заговора — что там могло или не могло быть. Если это какая-то спецоперация, то мы об этом не узнаем. Гадать на кофейной гуще здесь — значит, выставить себя на посмешище, хотя ничего смешного нет», — добавил он NEWS.ru.

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