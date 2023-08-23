Что известно о втором самолете Пригожина, мог ли там быть бизнесмен

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Связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина не было в самолете, который разбился в Тверской области, заявил сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Самер Суэйфан. Что об этом известно?

«Его не должно было быть в этом бизнес-джете. Теоретически украинские спецслужбы могут быть замешаны в авиакатастрофе, но у них нет таких сил и средств, чтобы это совершить», — добавил Суэйфан.

Что известно о падении самолета в Тверской области

Вечером в Telegram-каналах появились данные, что под селом Куженкино в Тверской области разбился гражданский самолет. Затем стало известно, что речь идет о судне Embraer Legacy 600. Это самолет бизнес-класса, который вмещает 12 пассажиров. Всего в результате трагедии погибло 10 человек, трое из них — члены экипажа. В последний раз на радарах Embraer с бортовым номером RA-02795 появлялся сегодня в 15:11. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

По информации Mash, перед крушением джета местные жители слышали два сильных хлопка. Затем у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино. Одна из версий крушения самолета — теракт на борту. Сейчас информацию проверяют спецслужбы, пишет Mash.

По факту крушения самолета в Тверской области Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в ведомстве.

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин

Что известно о втором самолете Пригожина

Сразу же после крушения джета в Тверской области появилась информация, что второй самолет Евгения Пригожина разворачивается над Москвой. Судя по данным сервиса Flightradar, он делал зигзаги над столицей и вел себя странно — якобы не знал, куда ему лететь. Второй борт также вылетел из Подмосковья. Он не запрашивал посадки.

Примерно в 21:00 появились данные, что второй самолет Пригожина сел в московском аэропорту Остафьево. Борт с номером RA-02748, который следовал за упавшим RA-02795 в Тверской области, приземлился на территории частного аэропорта.

По информации Readovka, продолжительное время бизнес-джет сбрасывал лишнее топливо, так как изначально он направлялся в Петербург. Именно этим объясняются зиг-заги борта над столицей, которые были замечены по данным сервиса Flightradar24. Неизвестно, были ли там Пригожин.

Как Пригожин использовал разбившийся самолет

По данным Readovka, бизнес-джет, потерпевший крушение в Тверской области, использовался Евгением Пригожиным несколько раз для полетов в зону СВО до событий мятежа, а впоследствии — в Белоруссию.

Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: shutterstock.com Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock Евгений Пригожин Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock Евгений Пригожин

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