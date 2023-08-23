Был ли теракт? Почему под Тверью упал самолет, связанный с Пригожиным

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Евгений Пригожин

В самолете Embraer, который потерпел крушение в Тверской области, среди пассажиров мог быть связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, сообщает Росавиация. Все 10 человек, находившиеся на борту, погибли, передает МЧС. Что об этом известно и как упал самолет?

Что произошло в Тверской области 23 августа

Вечером в Telegram-каналах появилась информация, что под селом Куженкино в Тверской области упал самолет. Чуть позже выяснилось, что разбившееся судно — Embraer Legacy 600. Это самолет бизнес-класса, вмещающий 13 человек. Всего в результате трагедии погибли 10 человек, трое из них — члены экипажа. В последний раз на радарах Embraer с бортовым номером RA-02795 появлялся сегодня в 15:11. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

По данным SHOT, Embraer Legacy 600, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин, пропал с радаров в 18:20, диспетчеры пытались связаться с экипажем, но безрезультатно. Тогда они оповестили о случившемся органы ПВО.

В Росавиации подтвердили, что Евгений Пригожин находился в списке пассажиров упавшего самолета.

По данным Mash, перед крушением джета местные жители слышали два сильных хлопка. Затем у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.

Одна из версий крушения самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин, — теракт на борту. Сейчас информацию проверяют спецслужбы, пишет Mash.

Погиб ли Пригожин при крушении самолета

Источник Readovka заявил, что сообщения о смерти Евгения Пригожина на данный момент преждевременные. Информацию о его кончине, а также смерти командира ЧВК «Вагнера» Дмитрия Уткина невозможно на данный момент проверить.

По данным источника, Евгений Пригожин мог находиться на другом самолете. Ранее в целях конспирации бизнесмен регулярно всех запутывал. Сообщается, что Пригожин якобы регистрировался на один борт, а в это время садился на другой самолет.

Близкое окружение бизнесмена на данный момент не может до него дозвониться, сообщает источник «Фонтанки».

Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: shutterstock.com Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock Евгений Пригожин Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock Евгений Пригожин

Были ли с Пригожиным похожие случаи

11 октября 2019 года в Африке потерпел крушение грузовой военный самолет Ан-72. На борту находились восемь членов экипажа, среди которых — сотрудники администрации президента республики Феликса Чисекеди.

Позже появилась информация о том, что на погибшем лайнере был якобы Евгений Пригожин. В посольстве России в Киншасе подтвердили, что на борту находились два россиянина. Однако через несколько дней выяснилось, что Пригожин, которого журналисты называли погибшим в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго, жив и здоров.

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