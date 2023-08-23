Озвучена предварительная причина крушения самолета Пригожина Mash: самолет Пригожина мог упасть из-за теракта на борту

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Бизнес-джет, среди пассажиров которого числится бизнесмен Евгений Пригожин, мог упасть из-за теракта на борту, сообщил Telegram-канал Mash. В результате авиакатастрофы погибли десять человек, самолет потерпел крушение в Тверской области.

По данным канала, информацию о теракте проверяют специальные службы. Все подробности и обстоятельства случившегося выясняются.

О падении самолета Пригожина стало известно 23 августа. Согласно данным мониторингового сервиса Flightradar, борт летел из Москвы в Санкт-Петербург. Судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово под Тверью.

Также сообщалось, что после крушения второй самолет Пригожина совершил разворот над Москвой. Борт начал кружить над аэропортом, делая зигзаги. Telegram-канал Readovka предположил, что неестественное поведение самолета связано с тем, что пилот не знает, куда приземляться.

Ранее также сообщалось о крушении бизнес-джета в Малайзии. Жертвами катастрофы стали десять человек, в числе которых водитель автомобиля и мотоциклист. Они находились на трассе в момент падения самолета.

Инцидент произошел в окрестностях города Шах-Алам. Самолет рухнул в десяти километрах от аэропорта Субанг, в котором должен был приземлиться.