Telegram-канал Readovka со ссылкой на мониторинговый сервис Flightradar сообщил, что второй самолет, принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину, развернулся над Москвой. По данным канала, борт направляется в аэропорт.

По данным Readovka, самолет не просто развернулся в сторону аэропорта, а начал делать в воздухе зигзаги. Канал предположил, что неестественное поведение борта объясняется тем, что он не знает, куда приземлиться.

Ранее сообщалось о крушении бизнес-джета в Тверской области. По данным Telegram-канала Baza, самолет принадлежит Пригожину. На борту находились десять человек, все они погибли. По данным Росавиации, в списке пассажиров значился и сам Пригожин.

Также были опубликованы кадры с места крушения самолета. Судя по ним, борт рухнул в поле. Жилые постройки не пострадали.

Ранее в Малайзии потерпел крушение частный бизнес-джет Beechcraft Premier I. Жертвами авиакатастрофы стали десять человек. В их числе водитель автомобиля и мотоциклист, которые находились на месте падения самолета.

Крушение самолета попало на видео. На опубликованных кадрах он рухнул на трассу, после чего взорвался и загорелся. Инцидент произошел примерно в десяти километрах от аэропорта назначения.

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Фото: shutterstock.com

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Фото: shutterstock.com

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Фото: shutterstock.com

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Евгений Пригожин

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock

Евгений Пригожин