Второй самолет Пригожина совершил разворот над Москвой

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Telegram-канал Readovka со ссылкой на мониторинговый сервис Flightradar сообщил, что второй самолет, принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину, развернулся над Москвой. По данным канала, борт направляется в аэропорт.

По данным Readovka, самолет не просто развернулся в сторону аэропорта, а начал делать в воздухе зигзаги. Канал предположил, что неестественное поведение борта объясняется тем, что он не знает, куда приземлиться.

Ранее сообщалось о крушении бизнес-джета в Тверской области. По данным Telegram-канала Baza, самолет принадлежит Пригожину. На борту находились десять человек, все они погибли. По данным Росавиации, в списке пассажиров значился и сам Пригожин.

Также были опубликованы кадры с места крушения самолета. Судя по ним, борт рухнул в поле. Жилые постройки не пострадали.

Ранее в Малайзии потерпел крушение частный бизнес-джет Beechcraft Premier I. Жертвами авиакатастрофы стали десять человек. В их числе водитель автомобиля и мотоциклист, которые находились на месте падения самолета.

Крушение самолета попало на видео. На опубликованных кадрах он рухнул на трассу, после чего взорвался и загорелся. Инцидент произошел примерно в десяти километрах от аэропорта назначения.