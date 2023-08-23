В Тверской области разбился самолет, связанный с Евгением Пригожиным

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Embraer Legacy 600

В Тверской области разбился самолет, на борту находилось семь человек, все они погибли. По данным Telegram-канала 112, крушение потерпел военный самолет, Telegram-канал Baza, в свою очередь, пишет, что разбился бизнес-джет Embraer. По предварительным данным в Тверской области потерпел крушение самолет с бортовым номером RA-02795, который принадлежит связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину. Находился ли тот на борту судна остается неизвестным.

По информации Readovka, предприниматель обычно летал на другом самолете — с номером RA-02878.

Согласно данным мониторингового сервиса Flight Radar самолет, чей маршрут резко завершился в Тверской области, следовал из Москвы.

Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщает, что судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово в Бологовском районе.

Ранее стало известно о крушении истребителя Су-30 при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области. Причиной аварии стала техническая неисправность. Истребитель, принадлежавший Балтийскому флоту, упал у поселка Вершинино, который расположен в 70 км к востоку от Калининграда. На опубликованных кадрах можно увидеть, как самолет пролетает над поляной, где расположились люди, затем совершает маневр и пикирует к земле. Полет проводился без боекомплекта. Борт потерпел крушение в безлюдной местности.