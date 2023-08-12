Появилось видео падения истребителя Су-30 в Калининградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент крушения двухместного истребителя Су-30 в Калининградской области попал на видео. Запись сделали очевидцы происшествия, находившиеся неподалеку от места падения самолета. ЧП произошло в субботу, 12 августа. По информации пресс-службы Западного военного округа, экипаж самолета не выжил.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как самолет пролетает над поляной, где расположились люди, затем совершает маневр и пикирует к земле.

Ранее сообщалось, что самолет разбился при выполнении учебно-тренировочного полета. Причиной крушения стала техническая неисправность. Истребитель, принадлежавший Балтийскому флоту, упал у поселка Вершинино, который расположен в 70 км к востоку от Калининграда.

Осенью самолет Су-30СМ потерпел крушение в Иркутске. Самолет рухнул на частный дом в микрорайоне Ново-Ленино. В результате катастрофы погибли оба пилота, на земле жертв и пострадавших нет.

Тогда, согласно данным с самописца, машину в пике мог отправить один из потерявших сознание пилотов, непроизвольно склонившийся к ручке управления. Предположительно, в баллонах для кислорода после проверки системы жизнеобеспечения мог остаться азот. Самолет выполнял полет по запланированному маршруту на высоте девять тысяч метров, поэтому пилоты надели кислородные маски. Азот, соединившись с кислородом, мог привести к смерти пилотов еще до падения.