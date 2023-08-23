Появились кадры с места крушения бизнес-джета в Тверской области

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Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал кадры с места падения бизнес-джета в Тверской области. На снимках видно, что борт потерпел крушение в поле, вдали от жилых построек. На месте происшествия уже находятся экстренные службы.

Ранее в Тверской области разбился самолет. По предварительной информации, на его борту находились десять человек, все они погибли. Telegram-канал Baza сообщает, что крушение потерпел джет Embraer. По его информации, борт принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, связанному с ЧВК «Вагнер». Находился ли предпринимать на самолете, пока что неизвестно.

Согласно данным мониторингового сервиса Flight Radar, самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о крушении разведывательного беспилотника на железной дороге в Таганроге. По его информации, в результате инцидента более чем на час были задержаны несколько поездов. Министерство обороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

По данным канала, беспилотник изъял прибывший на место крушения наряд полиции. Сотрудники следственных органов планируют изучить снятые дроном кадры.