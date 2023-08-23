SHOT: разведывательный беспилотник рухнул на железную дорогу в Таганроге

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Telegram-канал SHOT сообщил о падении разведывательного беспилотника на железную дорогу в Таганроге. По его информации, инцидент повлиял на движение поездов — их пришлось задержать более чем на час. Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

По данным SHOT, беспилотник упал на перегоне Таганрог-Пассажирский — Морская. На место инцидента прибыл наряд полиции. Канал уточнил, что они забрали дрон размерами 20 на 30 сантиметров и с флеш-картой на 64 гигабайта. Сотрудники следственных органов планируют изучить снятые беспилотником кадры, говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что около детского сада на западе Москвы обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия выехала полиция, территорию учреждения оцепили. По данным канала, предмет нашел мужчина, гулявший с собакой.

В Белгородской области тем временем система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник. В Министерстве обороны России отметили, что никто из мирных жителей в результате происшествия не пострадал. Информация о разрушениях также не поступала. Попытка атаки ВСУ на регион была пресечена 23 августа в 11:30 по московскому времени.