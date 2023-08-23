В Белгородской области ПВО сбила украинский беспилотник Минобороны РФ: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»

В Белгородской области система ПВО обнаружила и сбила украинский беспилотник, сообщает в Telegram Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений в результате пресеченной атаки нет.

Сегодня около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее военное ведомство сообщило, что Вооруженные силы Украины в ночь на 23 августа атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ. После этого он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».

Аэропорты Москвы приостанавливали свою работу, позднее они возобновили прием и отправление рейсов в штатном режиме.

Обломки сбитого системами ПВО украинского беспилотника упали на улицу в микрорайоне Старбеево в подмосковных Химках. Поврежденной оказалась стена магазина — в ней обнаружили дыру размером с футбольный мяч. Также к последствиям падения обломков БПЛА можно отнести выбитые стекла в жилом доме на улице 9 Мая в Химках.