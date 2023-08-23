В Москве у детского сада нашли предмет, похожий на гранату «Mash»: в Москве в Шмитовском проезде нашли предмет, похожий на боевую гранату

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash» сообщил, что похожий на боевую гранату предмет обнаружен возле детского сада № 809 на западе Москвы. На место приехала полиция, территорию оцепили, пишет канал.

Как сообщил «Mash» со слов подписчика, снаряд нашел мужчина, гулявший с собакой.

Отмечается, что этот двор жилой многоэтажки находится недалеко от строящейся башни One Tower, в которую сегодня ночью врезался украинский ударный беспилотник.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы был найден снаряд времен ВОВ. Боеприпас обнаружили рабочие в ходе строительства станции метро «Зил».

В Ростовской области местный житель выловил из реки гранату. Инцидент произошел во время рыбалки в районе Коллонтаевского моста через реку Азовку. О находке мужчина сообщил в экстренные службы. Боеприпас отправили на экспертизу.

Ранее также сообщалось, что житель Санкт-Петербурга принес страйкбольную гранату на фестиваль фурри в Удельном парке. Участники мероприятия вовремя заметили подозрительного незнакомца в балаклаве и обезвредили его. Подростки повалили злоумышленника и пытались отобрать гранату, но та взорвалась. В результате инцидента несколько человек получили ожоги и ранения. Среди пострадавших и владелец гранаты, которого все же задержали и доставили в отделение полиции.