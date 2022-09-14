В Ростовской области мужчина выловил из реки гранату во время рыбалки

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В Ростовской области местный житель выловил из реки гранату, передает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел во время рыбалки в районе Коллонтаевского моста через реку Азовку. Сразу же после этого он обратился к экстренным службам, которые прибыли на место и перекрыли движение на мосту.

Запала у гранаты не было. Она могла пролежать в воде несколько месяцев, — пишет издание.

Сообщается, что от находки никто не пострадал. Боеприпас направлен на экспертизу в Ростов-на-Дону.

В Ростовской области ранее погиб автомобилист из Норвегии, на машину которого свалился железный трос от пролетавшего мимо вертолета. Воздушное судно врезалось в опору линии электропередачи, в результате чего отвалившаяся деталь отлетела и упала на машину. Мужчина погиб прямо за рулем, а пассажир, который находился вместе с ним в авто, не пострадал.

Также стало известно, что правоохранительные органы Ростовской области объявили в розыск один из шести грузовиков «Урал» с российскими номерами, который накануне могли похитить диверсанты. сообщалось, что полиция смогла отследить его перемещение через границу с Украиной. Минобороны России данную информацию не подтверждало.