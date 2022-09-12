161.RU: в Ростовской области полиция ищет грузовик с диверсантами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интернет-портал 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что на территории Ростовской области объявлен розыск одного из шести грузовиков «Урал» с российскими номерами, который накануне могли похитить диверсанты. По данным собеседника, правоохранительные органы смогли отследить его перемещение на территорию региона. Минобороны России данную информацию не подтверждает.

Один автомобиль въехал на территорию Ростовской области. Работу усложняет то, что это военный грузовик, который редко останавливают на постах ГИБДД, но разнарядка по этому вопросу тоже уже дана по всему региону и на въездах, и на выездах, — рассказал источник.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал со ссылкой на ориентировку полиции Белгородской области, что на Украине захвачены шесть российских грузовиков. Эта техника может быть использована с целью проведения диверсий в России. Официально данная информация не была подтверждена. Портал отмечает, что все «Уралы» имеют российские регистрационные номера, благодаря чему похитившие их лица могут пересечь границу.

Ранее Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики сообщило, что в Донбассе были ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). По сообщению ведомства, противник планировал совершить теракты на критически важных объектах ДНР.