Российские военные взяли шесть опорных пунктов ВСУ в Красном Лимане Российские военные выбили противника из шести опорных пунктов в Красном Лимане

В ходе успешного наступления в северо-западной части Красного Лимана Вооруженные силы РФ овладели шестью опорными пунктами ВСУ и заняли 61 здание, рассказали в Министерстве обороны России. Данные действия позволили российским военным улучшить тактическое положение на данном участке фронта и продолжить продвижение вперед.

Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели шестью опорными пунктами противника и 61 зданием, — подтвердили в ведомстве.

До этого стало известно, что ВС РФ за сутки освободили в Красном Лимане 35 зданий, а также уничтожили до 30 украинских военнослужащих. В Константиновке российские бойцы освободили свыше 100 зданий и ликвидировали более 100 военных ВСУ.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ, освободив населенный пункт Артем в Донецкой Народной Республике, начали окружение Константиновки со всех сторон. По его словам, это стратегический успех. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.