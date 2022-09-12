Под Ростовом железный трос от вертолета убил водителя из Норвегии

Фото: Социальные сети

В Ростовской области погиб автомобилист из Норвегии, на машину которого свалился железный трос от пролетавшего мимо вертолета, сообщает Telegram-канал Baza. По данным портала, вертолет врезался в опору линии электропередачи, в результате чего отвалившаяся деталь отлетела и упала на машину.

Инцидент произошел в районе Красносулинского шоссе в Ростовской области, отмечает Baza. По версии портала, пилот неудачно сманеврировал, якобы задел опору ЛЭП, в результате чего железный трос попал в машину уроженца Чечни из Норвегии. По данным Baza, мужчина погиб прямо за рулем, а пассажир, который находился вместе с ним в авто, не пострадал. Пилот якобы не заметил происходящего и полетел дальше.

Ранее в подмосковной Старой Купавне во время разгрузочных работ на одном из складов погиб бизнесмен, его придавило двухтонным деревообрабатывающим станком. Погибший был гендиректором фирмы по производству мебели, которая арендовала складские помещения в Подмосковье.