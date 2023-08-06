В Петербурге на фестивале фурри подростки обезвредили мужчину с гранатой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поклонники субкультуры фурри обезвредили мужчину со страйкбольной гранатой во время фестиваля, который проводился в Удельном парке на севере Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». Как утверждается, неизвестный в балаклаве хотел устроить охоту на участников съезда, однако подростки его задержали и передали полиции.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 августа. Участники фестиваля в возрасте от 14 до 19 лет заметили подозрительного мужчину в балаклаве, который ходил вокруг. Вскоре выяснилось, что у злоумышленника есть граната.

Мы увидели, что он выдергивает чеку. У нас ребята к нему подошли, повалили, и сразу раздался взрыв, — рассказал журналистам участник мероприятия.

Как уточняет Telegram-канал Mash, злоумышленник пытался сбежать, воспользовавшись суматохой после взрыва гранаты, но подростки быстро схватили его. Предварительно, ранения и ожоги получили несколько человек, в том числе и владелец гранаты.

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