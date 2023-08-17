Крушение джета в Малайзии попало на видео Опубликовано видео падения самолета Beechcraft Premier I на трассу в Малайзии

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Beechcraft Premier

Появились кадры крушения частного бизнес-джета Beechcraft Premier I, потерпевшего крушение в Малайзии. Жертвами катастрофы стали 10 человек, в том числе водитель автомобиля и мотоциклист, которые оказались на трассе в тот момент, когда на нее рухнул самолет. Оба пилота и шесть пассажиров, находившихся на борту воздушного судна, погибли.

На видео видно, как самолет рухнул на трассу, после чего взорвался и загорелся. Поднялся высокий столб черного дыма.

Самолет упал в окрестностях города Шах-Алам в западном штате Селангор. Beechcraft Premier I выполнял внутренний рейс с курортного острова Лангкави и направлялся в аэропорт Субанг, разбившись примерно в 10 километрах от воздушной гавани. При падении джет задел машину и байк, водители которых погибли. Дымящийся Beechcraft заметили на месте крушения через три минуты после того, как экипаж получил разрешение на посадку в аэропорту Субанг.

Причина крушения самолета пока не установлена. На месте происшествия работают полиция и экстренные службы.

Ранее истребитель МиГ-23 разбился в США. Самолет упал во время авиашоу Thunder Over Michigan в штате Мичиган, рухнув на парковку жилого комплекса в городе Белвилл. В результате были повреждены несколько машин, при этом людей в этот момент на парковке не было. Падение МиГ-23 попало на видео. После ЧП авиашоу решили остановить.