Самолет рухнул на трассу в Малайзии и убил 10 человек

Фото: twitter.com/Qamahl

В Малайзии небольшой пассажирский самолет Beechcraft Model 390 упал на автотрассу, сообщает агентство Reuters. После этого воздушное судно столкнулось с автомобилем и мотоциклом. В результате погибли не менее 10 человек. На месте проводится поисково-спасательная операция.

Экстренного вызова не было, самолет получил разрешение на посадку, — рассказал начальник полиции Селангора Хусейн Омар.

Падение произошло в окрестностях города Шах-Алам. Самолет летел с курортного острова Лангкави в аэропорт Субанг, который находится примерно в десяти километрах от места ЧП. Среди погибших два пилота, шесть пассажиров, а также водители машины и мотоцикла.

Самолет установил первый контакт с вышкой управления воздушным движением Subang в 14:47 по местному времени, разрешение на посадку получил в 14:48, а в 14:51 на вышке заметили дым с места крушения.

Ранее в Якутске пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 34 пассажира и четыре члена экипажа, все они были эвакуированы. Самолет отбуксировали к месту стоянки.

До этого самолет Airbus A330 авиакомпании Nordwind при движении на стоянку задел левым крылом телетрап и повредил двигатель. Рейс № 4440 прибыл из Нижнего Новгорода. В результате для следующего рейса этого борта по маршруту Сочи — Новосибирск пришлось заменить самолет. Из-за этого вылет сильно задержался — вместо вылета 4 августа в 22:50 пассажиры смогли отправиться в Новосибирск только в 06:35 утра 5 августа. На время ожидания им предоставили напитки и питание.